火金姑飛舞！ 內灣、北埔、峨眉賞螢活動開跑

2019-04-14 17:00

〔記者廖雪茹／新竹報導〕著名的新竹縣內灣螢火蟲季預計17日開跑，適逢內灣商圈20週年，特別搭配一系列體驗活動；峨眉鄉藤坪親水公園賞桐步道與北埔鄉大湖地區，則同時選在27日舉辦賞螢活動，邀請大家一同來欣賞螢光飛舞的美景。

內灣形象商圈發展協會温慧玲理事長表示，4、5月的螢火蟲季是內灣一大盛事，螢火蟲每天出現的極大期是晚上7點到8點，賞螢的地點離內灣火車站不到10分鐘路程的東窩馬武督道路，活動期間交通管制。螢火蟲喜歡溫暖潮濕的天氣，因此下過雨的夜晚，更容易見到大量的螢火蟲。

適逢內灣商圈慶祝20週年，除了螢火蟲定點解說服務，內灣形象商圈發展協會也設計了野薑花粽子、野薑花蛋捲、絹印筆袋、手工筆記本等豐富的DIY等體驗活動，為遊客們介紹更深度的內灣。

峨眉鄉公所表示七星村的藤坪親水公園賞桐步道，位於竹41線6公里處的藤坪石子溪附近，每年4到5月結合桐花與螢火蟲季，今年的「一桐訪螢找茶趣」活動，27日下午3點起，邀請民眾先賞桐花、品東方美人茶，等天色漸暗，再跟著螢火蟲生態解說員，來一趟螢火蟲之旅。

北埔鄉的「健走大湖螢火蟲生態之旅」，要帶民眾到北埔的山林秘境，也是大湖地區專門的螢火蟲培育區。北埔六塘農特產行銷表示，今年活動共有4天，分別是4月27、28日，及5月4、5日的下午5點到9點，採步行健走方式，從北埔六塘休閒谷出發，經伯公廟、好漢坡、日落亭到螢火蟲培育區，全程來回約2.7公里，採總量管制，民眾可到臉書社團「北埔六塘石柿餅-落羽松」查詢。

主辦單位提醒，賞螢時請注意有四不取：1不要拿手電筒照射螢火蟲。2不要在賞螢區大聲喧嘩。3不要捕捉螢火蟲並帶回家。4不要踩入路旁的草叢。

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