愛與和平旗袍會遭疑「中國限定」 中市府取消出借場地

2019-04-14 15:07

〔記者蘇孟娟／台中報導〕繼中國和平統一促進會13日「支持統一」遊行取消，由「愛與和平旗袍會台灣總會」主辦、參與對象均來自中國團體的「國學之美」活動，原訂今日在台中市府舉辦，遭議員江肇國踢爆「中國限定」、「紅色滲透市府帶頭」後，今日活動未如期在市府登場；台中市文化局指出，因該活動主辦單位場地費未在上週五市府下班前匯入，市府已取消出借場地，活動未進入市府辦理。

中國和平統一促進會原申請13日在台中市舉辦支持統一遊行，引起各界關注，最後遊行及相關活動取潮；無獨有偶，台中市議員江肇國再踢爆市府竟出借場地並「主辦」一項專給來自中國的團體參與的活動。

江肇國說，這場由愛與和平旗袍會台灣總會主辦的活動，不僅直接辦在台中市府大樓內，文化局還掛名主辦單位，且根據主辦單位臉書公佈訊息，參與對象竟是「中國限定」，痛批是「紅色滲透、市府帶頭」，台中市府連番作為讓台中很「紅」。

事件引發關注，原訂今日下午1點到4點在台中市府舉行的活動未如期登場，文化局長張大春證實，因截至上週五市府下班前該主辦單位未匯入相關場地租借保證金及使用費，市府決定取消出借場地，並通知對方，因此活動未進入台中市府辦理。

張大春強調，自始自終就未「主辦」該項活動，是主辦活動單位逕自把文化局列名主辦，已在第一時間要求對方更正臉書不正確訊息，該訊息雖已下架，已對文化局造成困擾。

張大春指出，該局一開始基於活動是屬文化交流層次，才在主辦單位請求下，僅協助協調場地租借事宜，從未補助經費，也未主辦活動。

針對愛與和平旗袍會台灣總會活動取消進市府舉行一事，江肇國指出，從支持統一遊行活動到該項「中國限定」的旗袍活動相繼來台中舉辦，可看出中國已展開積極統戰行動，但台中市府不以為意還配合引進，跟中國裡應外合，讓民眾看不下去，群起發聲反對，接連成功阻止「被統戰」，顯示台灣民眾捍衛主權及反對一國兩制的決心。

江肇國也盼市府不要光只會搖著「言論自由」的大旗，動輒怪罪被「抹紅」，應更有主權意識及民主素養，不要成為統戰工具還不自知。

有民眾強調，這兩天連看到系列中國式活動來台中舉辦，深刻感受到「中國已近在眼」，感覺超不舒服；還有人痛批，台中市府都不把關是以為台中人都無感嗎？

記者嘗試連繫愛與和平旗袍會總會電話，但接電話者低調表示，不接受採訪，無法得知相關回應。

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