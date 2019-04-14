福七今打包明運往美國 太空中心今早10:05起臉書直播

2019-04-14 08:11

〔記者簡惠茹／台北報導〕台灣福衛七號衛星蓄勢待發，今天即將打包前往桃園機場，明天的班機運往美國準備發射任務，國家太空中心上午10點起舉辦歡送趴，不但開放民眾參加，太空中心將從早上10點05分開始直播，一窺衛星生活4年的廠房。

繼台灣第一枚自主研發製造的高解析度光學遙測衛星福衛五號前年成功升空後，台美合作的福七衛星也即將在今年發射，科技部今天上午10點將在國家太空中心舉行福七的啟航儀式，並開放民眾參與，將福七打包運至桃園機場旁的華儲公司，明天以外交包裹的方式，送往美國佛羅里達州的甘迺迪太空中心，準備後續發射任務。

今天上午10點05分開始將由太空中心博士蕭俊傑主持直播節目，中間運送過程直播暫停，下午1點起再由有「衛星管家」之稱的太空中心整合測試組組長陳維鈞在衛星過夜的華儲溫控庫直播。

中心指出，屆時會用鏡頭帶著觀眾，一窺衛星生活了4年的廠房、解密衛星運作、到歡送會湊湊熱鬧，並一路跟著運送隊伍，看三大衛星箱送入溫控庫的壯觀景象。

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