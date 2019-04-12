屏東日光花胡瓜罐頭煮的湯頭 獲米其林推薦

2019-04-12 13:19

〔記者葉永騫／萬丹報導〕今年獲得米其林推薦平價美食的華西街小王清湯瓜仔肉，湯頭就是使用屏東用傳統方式製造的日光花胡瓜罐頭熬製，引發各界議論紛紛，製造日光醬瓜的勝芳園食品公司老板楊景堯表示，他生產的東西堅持以傳統的製造方式，保留了原來食材的好滋味，所以花瓜吃起來才能脆而回甘。

勝芳園食品公司是傳統老工廠約有80年的歷史，從日治時期就開始製造各種醬菜罐頭及醬油，從早期的手工製作到現在的全自動工廠，主要製作的產品為國光醬油及花瓜罐頭，工作人員約7、8人，現在的老板是第3代的楊景堯，產品主要是交給批發商，並沒有零售通路，多數用在湯頭的原料或者自製瓜仔肉等產品。

楊景堯說，他們釀造的花瓜都是採取傳統方式進行，從選材到鹽巴醃製、貯藏都是從日治時期就傳承下來，做出的產品較鹹，是老公、阿嬤的最愛，花瓜都是採取人工切開，所以是一條條，不是機器裁切的圓型，吃起來較脆，而且能夠回甘，味道格外不一樣，適合作為火湯的湯底或者和肉醬一起蒸製成瓜仔肉，相當的有特色。

日光花胡瓜罐頭的原料除了花胡瓜，還要加上自製的國光醬油，以及基本的糖、鹽等原料，並沒有多餘的東西，但是不管是醬油或者花胡瓜，都得花一年的時間貯藏熟成，就成本效益來說，相當花時間，因此產量有限，現在台灣已經很少公司用這種方式製造了。

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