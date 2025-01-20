政院聯合服務中心預算近全刪 綠委：民眾被迫到台北辦護照

立法院院會今日表決通過刪除行政院聯合服務中心業務費3652萬6千元，行政院高雄市、台中市、花蓮市、嘉義市及金門縣等五處聯合服務中心業務費僅剩36萬9千元。（記者謝君臨攝）

2025/01/20 15:17

〔記者謝君臨／台北報導〕立法院院會今（20）日表決通過刪除行政院聯合服務中心業務費3652萬6千元，行政院高雄市、台中市、花蓮市、嘉義市及金門縣等五處聯合服務中心業務費僅剩36萬9千元。民進黨立委林岱樺怒轟，砍預算砍到人民身上，如此損害民眾權益，國民黨還能不痛不癢，顯現絲毫不將中南部民眾看在眼裡。將來民眾辦理護照等業務無門，恐怕只能北上辦理。

行政院南部聯合服務中心設置要點指出，舉凡民眾各項證照申請、所需資訊諮詢服務及輔導事項、民眾對各部會主管事務的陳情及建議等事項，以及協調各部會及地方政府推動有關南部地區土地、交通、經濟、衛生、環境保護等重大建設事項，皆為行政院聯合服務中心的業務範圍。

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林岱樺表示，藍白報復性的砍預算，其中不乏針對國防、內政、全民福祉等重大預算進行刪減，顯示國民黨行政治鬥爭已到喪心病狂的程度，行政院各區聯合服務中心原先就是民眾辦理護照等業務的重要窗口，如今五處聯合服務中心的業務費近全刪，年後將被迫熄燈，將來民眾辦理業務無門，恐怕只能北上辦理。

林岱樺指出，國民黨高雄市黨部主委柯志恩為了選舉，口口聲聲說要踏遍高雄每一片土地，卻在國民黨報復性刪除公共建設及補助等重要預算時，竟然還在社群平台炫耀她在美國拍雪景網美照，絲毫不提預算刪除可能帶來的重大影響，無疑是對高雄民眾莫大的羞辱。

民進黨立委林俊憲表示，我們先不要斷定，國民黨就是在歧視中南部人，雖然也不無可能。但他認為真正的情況是怎麼回事？事實是，國民黨自己都不知道自己在刪什麼東西。他們恐怕是根本不知道，各地行政院服務中心這筆預算有含台北以外民眾辦理護照的業務費用，只是看到「業務費」幾個字就刪了。

林俊憲說，本來正常的流程，在會期前幾個月，如果國民黨有先提出來，那行政單位就會跑去找他們解釋這筆錢的用途，不至於鬧出這種天大的笑話。

此外，林俊憲也提及，剛剛甚至還有審到國民黨的一案，提案書裡同時出現凍結25%、20%兩種數字，結果會議主席、副院長江啟臣也不確認，胡亂表決過去，等通過了才在民進黨團強烈抗議之下，回頭問到底是幾%？

林俊憲批評：「素質史上最差的國民黨立委，真不是開玩笑的。現在好了，亂砍預算砍到民眾身上，我們等著看國民黨要怎麼解釋？」

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