奇蹟！白沙屯信徒還願 汽車發動機皮帶斷還開了60公里

2019-04-09 18:49

〔記者陳冠備／彰化報導〕真的是媽祖保佑！白沙屯媽祖遶境進香，彰化北斗有民眾集資請吃「北斗肉圓」，要在進香期間發放，信徒莊浚勝昨日下午將第一批400顆肉圓送到台中清水，返家時發現車子狂漏黑油，下方還有一條斷裂絲狀物，送往修車廠檢查，才發現是發動機皮帶早已斷裂，貿然駕駛可能失火，汽修師傅看了直呼奇蹟，60公里的路是怎麼開回來的？莊浚勝說，感謝媽祖保佑到最後一刻。

經營偑巷咖啡店的莊浚勝表示，跟肉圓生業者等10人是北斗生活圈好友，其中一友人因身體遇惡疾，祈求媽祖後痊癒，因此發願要送肉圓，好友們也一起響應，遶境10天期間，每天發送400顆肉圓給信徒享用。

莊浚勝說，昨（8） 日下午3點多他駕駛自家車輛先將第一批肉圓送到清水，不到10分鐘，肉圓就搶購一空，他稍作整理，開回北斗已晚間9點，把車子停進車庫前都沒異狀，但下車就發現沿途有滴漏的黑油，車後還有一條斷裂的絲狀物，他拍下傳給技師友人，才知那是皮帶斷裂！

莊浚勝表示，技師友人檢查發現，是發動機皮帶斷裂，那一截就是最後的皮帶，據他表示，汽車皮帶斷裂前有怠速、熄火、加速無力等徵兆，嚴重時會造成無法散熱，水溫提高就有失燃可能，對在完全沒徵兆下，連續行駛近60公里，感到無法置信，他直說，真的是媽祖保佑的神蹟。

現在想起來也覺得不可思議！莊浚勝說，第一次參與白沙屯活動，就感受媽祖保佑，似乎冥冥中禱念的事，媽祖也有聽到，等車子下午3點修復後還要繼續送肉圓。

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