白沙屯媽祖進香 1香客被車撞及、4體力不繼

2019-04-08 14:42

〔記者張勳騰／苗栗報導〕苗栗縣通霄鎮白沙屯拱天宮媽祖南下雲林縣北港鎮朝天宮進香，今天凌晨1點20分出發，展開為期10天9夜的宗教之旅，出發前夕，一名男子不慎被遊覽車碰撞，隨行的「阿婆憨工醫護團」成員見狀，馬上現場救護，48歲的黃男送醫後無大礙，今天因天氣炎熱，有4名香丁腳體力不繼送醫，白沙屯媽祖婆網站站長駱調彬建議隨香信眾，應注意天氣變化，適時找時間休息。

拱天宮媽祖徒步進香，近年來參加人數一年比一年多，去年向拱天宮報名隨香民眾有4萬3千人，今年突破5萬人，其中不乏是「新手」，首次參與徒步進香行程。

就在白沙屯媽祖鑾駕出發前夕，在昨晚深夜11點20分許，在台一線通霄鎮通灣段，傳出48歲的黃姓男子不慎被遊覽車撞及，遊覽車前檔玻璃右側呈凹陷破裂，黃男意識模糊。

當時，隨行的「阿婆憨工醫護團」成員目擊車禍發生，馬上投入救護，隨後119救護車趕抵，送通霄鎮光田醫院救治，黃男所幸僅手腳擦傷，並無大礙。

「粉紅超跑」今天下午行程已到台中市清水地區，駱調彬說，今天媽祖婆的腳程算蠻快的，但天氣轉熱，沿途至少有4名隨香民眾，因體力不繼而送醫。

「阿婆憨工醫護團」成員有200多人，包括醫師、護理及消防人員等，幾乎都受過緊急救護專業訓練，近年來都有成員加入隨行醫護工作。

駱調彬說，今年有不少新的香丁腳加入體驗，若事先沒有作功課，難免會發生中暑等體力不繼的狀況，建議隨香民眾，應盡量找時間休息，才能隨馬祖婆走完全程。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/