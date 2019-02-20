陪白沙屯媽祖進香！信徒捐2萬個環保袋 送給香丁腳

2019-02-20 16:39

〔記者廖淑玲／雲林報導〕雲林至善文化協會設計的白沙屯媽祖環保袋，推出後大受歡迎，來自台北的李小姐今年響應捐贈2萬個，象徵「袋袋相傳」，報名參加徒步進香者前2萬名就送，預計27日起受理報名，歡迎共襄盛舉。

苗栗通霄拱天宮白沙屯媽祖今年的北港朝天宮進香，4月8日凌晨1點20分起駕出發，預計4月11日抵達北港朝天宮；無獨有偶，大甲媽祖遶境日期在元宵節擲筊後確定在4月7日晚間10點出發，破天荒號稱全台最轟動的媽祖進香活動，相距3小時起轎，讓信徒引頸期待。

隨著進香日期將到，家住台北的李小姐感念受到白沙屯媽祖神恩庇佑，發願並委託雲林至善文化協會協助製作2萬個環保袋。

至善文化協會執行長蔡銘貴說，去年協會推出這個環保袋，當時就取名「袋袋相傳」，希望讓隨香信徒年年都能方便使用，印刷精美又好用，一推出就大受歡迎，去年連藝人陳美鳳拿到時都讚不絕口。

白沙屯拱天宮主委洪文華說，今年由信徒熱情出資製作環保袋，果然是「袋袋相傳」，印證白沙屯媽祖到北港進香代代相傳的非凡意義，拱天宮預計27日起受理徒步隨香報名，前2萬名就加送。

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