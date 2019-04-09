「粉紅超跑」下午現身彰化！ 信徒設補給站款待

2019-04-09 13:59

〔記者張聰秋／彰化報導〕為期10天9夜的苗栗縣通霄白沙屯媽祖進香文化活動，今天進入第2天行程，中午過後鑾轎由台中市大肚區起駕，預計於下午即將進入彰化縣，「白沙屯媽」鑾轎由於轎子披上粉紅布加上遶境速度快，因而被冠上「粉紅超跑」的名號，為期待「白沙屯媽」經過，彰化信徒已設好點心站，希望讓路過香客吃飽喝足，養足精神再上路。

今天天氣好，隨香跟隨「白沙屯媽」遶境的信徒不少，雖然「白沙屯媽」遶境行程、路線不固定，依照媽祖旨意而定，今天下午雖會入境彰化縣，但會不會經過彰化市，信徒也沒把握，即使如此，熱情的彰化人，依然在省道台1線彰化市中山路上設立點心站服務香客，免費供應食物、西瓜、茶水等消暑解渴的飲料。

點心站志工姚新德說，2006年起，開始跟一群志工一起替白沙屯媽的隨香信徒服務，甚至自行將食物飲料等補給物，載運到鑾轎駐駕地點慰勞信徒，事前張羅事項繁瑣，甘之如飴，今年也一樣，志工們從昨天半夜開始準備，為的就是希望媽祖能保佑大家都平安。

不僅民間自願發心設點心站，彰化縣政府在鑾轎經過彰化市期間，開放縣府中庭和府前廣場，供香客中途休憩，同時供應茶水、開放府內廁所，方便香客使用。

白沙屯媽祖往北港徒步進香，來回400公里左右，從苗栗白沙屯拱天宮出發前往北港，途中以「行居無定所，一切隨神意」為特色，是全台灣最有特色的徒步進香活動之一，已登錄為「國家級無形文化資產之重要民俗」。

鑾轎沿途經苗栗縣、台中市、彰化縣到雲林縣北港朝天宮後，再行經上述縣市回程，11日抵達北港，17日起駕回宮安座。

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