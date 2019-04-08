400份白沙屯「「媽祖肉圓」 不到5分搶光

2019-04-08 16:09

〔記者顏宏駿／彰化報導〕白沙屯媽祖遶境進香，民眾集資請吃「北斗肉圓」！彰化縣北斗鎮「肉圓生」日前接獲一張大訂單，由10名白沙屯媽祖信徒集資購買約1萬顆肉顆，將在10天進香期間到進香隊伍間發放，歡迎民眾索取。

今天中午北斗「肉圓生」本店將400份肉圓備妥，由信徒陳瑞良載送到白沙屯媽祖進香隊伍發送，不到5分鐘「秒殺」，信徒們大啖「媽祖肉圓」，大讚好吃、好吃。

「肉圓生」負責人范振森說，這次是由10名信徒集資，前年一名家住田尾鄉的白沙屯媽祖的虔誠信徒身體遭惡疾，在祈求媽祖保佑後奇蹟似痊癒，他發心每年要跟隨白沙屯媽祖，並請信徒吃肉圓，去年開始做，意外獲得好評，去年每天發1、200份，今年獲得更多人贊助，數量擴大到每天至少400份。

范振森說，他們每天在中午後備好肉圓，再由購買的信徒載到進香隊伍中發送。

他說，肉圓是葷食，他們有請教過白沙屯媽祖拱天宮，宮方告知隨行的信徒不一定全吃素，一般只有發願和執事人員才吃素，所以他們以「葷食肉圓」作為佈施，大家都歡喜。

這次贊助的人包括員林乾清宮、王明彥、余彩玥、鐘金燕、林惠婷、郭宏國、莊浚勝、陳若蓁、范淑媛、范志豪等人共同贊助及協助完成。

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