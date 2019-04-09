白沙屯媽祖駐駕台中大肚 下午2點起駕往彰化

2019-04-09 13:51

〔記者陳建志／台中報導〕白沙屯媽祖今天早上5點從台中清水光華路起駕，約6點40分左右從沙鹿進入龍井，並一路沿沙田路往彰化前進，約11點20分左右，媽祖鑾轎進入大肚沙田路一段福懋公司廠區後，決定駐駕休息，隨行數千信徒跟著休息、吃午餐補充體力，預計下午2點鑾轎重新起駕，繼續往彰化前進。

白沙屯媽祖今早約6點40分左右，行經向上路7段和沙田路口時，選擇走沙田路進入龍井區，接著一路沿沙田路前進，巧合的是，這條路線剛好也是昨天大甲媽行經龍井、大肚的遶境路線，沿路信徒都虔誠膜拜，很高興接連2天獲得大甲媽和白沙屯媽祖的加持庇佑。

媽祖鑾轎今天上午11點多行經大肚沙田路1段時，突然進入福懋公司廠區，在廠區巡視遶行後決定就地駐駕休息，廟方人員也請隨行信徒就地休息吃午餐，並決定下午2點起駕，繼續往彰化前進。

因白沙屯媽祖的遶境路線都是臨時決定，研判鑾轎行進路線應該跟昨天大甲媽一樣，繼續沿沙田路1段前進，並從烏日走大度橋進入彰化。

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