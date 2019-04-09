養殖業者欲哭無淚！六輕氣爆再傳災情 文蛤大量暴斃

2019-04-09 13:12

［記者黃淑莉／雲林報導］台塑麥寮工業園區內台化芳香烴三廠前天下午2點發生氣爆，繼昨天傳出鄰近魚塭區放養的虱目魚死亡，今天再傳文蛤大量暴斃，養殖業者及地方要求六輕全面賠償。

麥寮養殖業者林平來今天早上到魚塭巡視，發現池內有文蛤開口暴斃，進到魚塭內仔細查看，暴斃的文蛤都是「開口含肉」，可見是這1、2天才死亡，由於魚塭內有許多不明泡棉，水面上還浮一層油漬，養文蛤快20年，從未出現過這樣異常死亡情況，他認為應與前天六輕氣爆脫不了關係。

林平來說，放養文蛤約有1公頃大，距離氣爆廠區約1公里，這批文蛤去年6月放養，成本投入數十萬元，再等幾天就可收成，現在全「去了了」。

麥寮海豐村長陳連對指出，今天早上接到多位養殖業者電話通知，放養的文蛤、魚隻都有死亡情況，這些應該都跟六輕氣爆有關，要求六輕針對麥寮後安、海豐及中興等周邊魚塭全面賠償。

對此，台塑六輕管理部副總陳文仰表示，廠區已成立勘查小組，昨天開始到受災民宅、魚塭勘查及取樣送驗，若確定是這次氣爆影響，台塑一起會負起賠償責任。

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