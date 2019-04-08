全國第一 全鎮29里辦公處就是關懷站

2019-04-08 13:46

［記者黃淑莉／雲林報導］雲林虎尾鎮29里辦公處關懷據點今天由虎尾鎮長丁學忠、雲林縣府社會處長林文志、虎尾鎮代會主席林嘉弘、副主席陳樹泉等人揭牌，丁學忠表示，虎尾率先全國之先把里辦公處建置為關懷據點，提供長者更多照顧。

雲林縣社會處長林文志指出，雲林老年人口比率高達18.2%高居全國第2位，加上許多年輕人外出就業，為讓長輩能在地老化，截至今天全縣設有81處長青食堂，每天中午有8000名長輩一起「吃飯配話」，此外還有25個長照A點、143個B點、74個C點，120個社區關懷據點及130個長青學院。

丁學忠表示，虎尾境內有11個縣府建置的關懷據點及11處長青食堂，相較過去已有很大進步，但仍有許多照顧無法受到妥善照顧，公所期待透過里辦公室建置為關懷據點，守護長輩的健康，首先公所提供血壓機在各據點，民眾隨時可前往量測血壓。

今天揭牌環球科技大學造型設計系在現場提供義剪及芳療服務，虎尾衛生所示範正確量血壓。

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