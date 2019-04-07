保麗龍船闖保育區垂釣當場就逮 還有「意外收穫」

2019-04-07 22:17

〔記者林欣漢／基隆報導〕基隆望海巷潮境保育區將於5月成立屆滿3年，今天下午岸巡人員發現，有民眾乘保麗龍船闖入保育區內垂釣，基隆市政府海洋事務科長蔡馥嚀獲報趕往，與志工漁船「豆丁海馬號」將保麗龍船帶回岸邊開罰，過程中還發現1張從外海飄進保育區的3層流刺網；蔡馥嚀說，好家在有撈起這張流刺網，否則不知道會有多少海龜、魚類受害。

海巡署北部分署第二岸巡隊長潭里安檢所守望哨人員，今天下午2時許發現有釣客駕駛保麗龍船進入保育區內違規釣魚，於是通報無人機區隊至違規現場實施臨空蒐證，並請附近的志工漁船「豆丁海馬號」，協助將保麗龍船帶回岸邊開罰。

蔡馥嚀指出，這是今年第1件保麗龍船闖入望海巷保育區被開罰的案件，保育區內禁止以徒手等任何方式採捕水產動植物，或破壞棲地環境的行為，違者可依漁業法處3萬元以上、15萬元以下罰鍰，保育區成立近3年來，已開罰26件、41人次。

蔡馥嚀一行人返程途中，還發現保育區海面上飄著1張3層流刺網，下方還掛上鉛石增加重量，費了一番力氣才將漁網撈起。綽號「活塞」的潛水教練王銘祥說，基隆已經實施刺網實名制，漁民也不會使用鉛石，可以確定這張刺網是從國外的，保育區一直有在進行監控，漁民現在也很守本分，但一直有誤會流刺網是漁民投放的聲音，希望藉此機會澄清，不要再產生這麼多的對立。

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