不顧醫生反對！高嘉瑜壞壞「不能吃辣」一天就破戒

2019-04-04 13:55

〔即時新聞／綜合報導〕台北市議員高嘉瑜昨天自爆身體出狀況，雖然還年輕，但胃部已經出問題，醫生叮囑她不能吃辣，結果才一天高嘉瑜就忍不住偷吃，網友看了紛喊「我要告訴醫生」。

高嘉瑜昨天在其臉書粉絲專頁自爆，做完身體檢查，切除了腸、胃瘜肉共3顆，另外還有胃潰瘍與胃食道逆流的問題，她貼出打點滴的照片並開玩笑地說，「請勿拍打餵食」。

今天高嘉瑜在臉書粉專分享「開完刀的兒童節早餐」，高嘉瑜看病時醫生囑咐不能吃辣，沒想到才一天，高嘉瑜就偷吃，照片中的涼麵與蛋花湯就是高嘉瑜的早餐，從中可以清楚地看到涼麵上竟然加了紅紅的辣醬，高嘉瑜調皮地說，「不能給醫生知道」、「不顧醫生反對」，顯示加辣的決心。

網友看完紛紛留言，「喂，是醫生嗎？對，她偷加辣」、「可是醫生現在知道了」、「哎呦～偷加辣，這樣不行喔！我來幫妳吃掉它」、「醫生在妳後面他非常火」、「要照顧身體啊」、「啊捏金母湯哦」、「多休息啊兒童節快樂」。

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