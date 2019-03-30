幫緩頰卻講錯話...高嘉瑜竟說「賴清德造的孽自己承擔」

2019-03-30 00:47

〔即時新聞／綜合報導〕2020總統大選將近，民進黨總統黨內初選成政論節目最火熱的議題。台北市議員高嘉瑜29日上政論節目，談到前行政院長賴清德參與黨內初選時，竟意外脫口而出，「是我今天賴清德一個人承擔，我自己決定的，我自己造的孽我自己承擔」，嚇壞不少在場來賓，也讓她趕緊澄清解釋。

在昨天（29日）年代新聞播出的政論節目「新聞面對面」中，主持人謝震武提到，聽到民進黨黨內人士透露賴清德對於沒有事先告知小英、花媽，就突然宣布參選一事而感到抱歉，謝震武指出，賴清德「跟花媽（前高雄市長陳菊）、新潮流這麼好，應該會徵詢意見，結果都沒有，就突然決定了」，他也問高嘉瑜，把這件事放到主政、國政，會不會未來有一天，他（賴）做了哪一些事，你們也都不知道？

對此，高嘉瑜說，賴清德可能是站在一個不想增加別人困擾的立場，「是我今天賴清德一個人承擔，我自己決定的，我自己造的孽我自己承擔」，而這句話也引起現場來賓譁然，質問「什麼叫造孽」？也讓高嘉瑜急忙解釋，「他知道他去參選一定會引起黨內砲火攻擊，勢必得到很多反撲，所以他覺得所有的罪他一個人承擔就好」。

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