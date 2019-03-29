吳祥輝跟進陳菊提告吳子嘉 還告了高嘉瑜、PTT網友

2019-03-29 22:58

〔即時新聞／綜合報導〕總統府秘書長陳菊不滿名嘴於電視節目人身攻擊、抹黑造謠，日前對名嘴吳子嘉等3人提告。現在不只陳菊要告吳子嘉，連蝴蝶蘭文創董事長吳祥輝也在27日對吳子嘉提告，還同時告了民進黨台北市議員高嘉瑜與PTT網友。

根據《讀報》報導，吳祥輝因不滿吳子嘉先前在政論節目指稱，吳祥輝「後面有人給他錢」、「拿錢辦事的臨時演員」，還罵他「下流」、「爛咖」，強調去年出版《屠殺》中文版資金出自自己的出版公司，不解吳子嘉為何堅持《屠殺》的出資者有其他人。吳祥輝因此提告吳子嘉加重誹謗與公然侮辱罪。

另外，針對高嘉瑜在政論節目宣稱他「沒錢印書」、「只翻譯《屠殺》第九章，其他部分連翻都沒翻」、「有獨派金主的關係」等言論，吳祥輝強調，高嘉瑜沒有查證就發表不實言論，因此同樣對她提告。

報導指出，吳祥輝除提告吳子嘉、高嘉瑜，也對許多PTT網友提出告訴。吳祥輝也在臉書分享該報導，並表示「告人不必急。像收集集點卡。集越多告越大。」

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