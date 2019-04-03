曝切腸瘜肉還有胃潰瘍 高嘉瑜：醫說我還年輕胃已經...

2019-04-03 13:03

〔即時新聞／綜合報導〕惜惜！台北市美女議員高嘉瑜今中午12時初，在臉書自曝去檢查，不僅切了瘜肉，還有胃食道逆流等問題，讓底下一票網友擔心不已，直呼「這樣不行啦」、「保重身體」。

高嘉瑜在貼文中先表示「檢查完了」，並於句尾附上哭臉符號，接著透露「切了2顆腸瘜肉，0.3、0.5cm；1顆胃瘜肉，0.3cm」。

不僅如此，高嘉瑜在文中也提到，她還有「胃潰瘍、胃食道逆流」、「持續低渣3天」。高嘉瑜另標記稱「醫生說我還年輕胃已經」，再配上一個臉青睜大眼張嘴樣貌的圖案，並呼籲「請勿拍打餵食」。

根據高嘉瑜釋出的單據內容，診斷病名為「胃食道逆流性疾病併食道炎、胃瘜肉、大腸瘜肉」，醫師囑言則寫道「患者經內視鏡檢查切除胃瘜肉及大腸瘜肉」，並開藥給她服用。

網友見狀叮嚀，「不要亂吃東西」、「心疼」、「惜惜」、「妳太辛苦了」、「還要為民喉舌呢千萬別病倒了」、「好好休息」、「祝早日康復」。

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