清明連假首日車潮湧現 北部國道一早就塞爆

2019-04-04 07:22

〔即時新聞／綜合報導〕今天是清明節連假首日，高公局預估將是連假中國道最塞的一天，上午北部多處南下路段已經開始壅塞。

根據高公局資訊，至上午7點，國1從桃園到新竹路段、王田到彰化、國3土城到龍潭、國5南港到平林，行車時速不到40公里，部分路段「紫爆」不到20公里。

高公局表示，今天上午6點至下午4點，將有6處重點壅塞路段，行車時間可能是平日3到5倍，提醒返鄉民眾可多利用下午時段出發，避開塞車。

國道今有多項疏運措施，包含上午7點至中午12點，國1內湖－頭份、國3木柵－香山、國5南港系統－坪林各南下入口匝道，將實施高乘載管制；全日將封閉國1平鎮系統、埔鹽系統南下入口。

今日可能壅塞路段如下：

國1：上午7點至下午3點楊梅－新竹系統、上午9點至下午4點彰化系統－埔鹽系統

國3上午7點至中午12點三鶯－關西、上午9點至12點烏日－霧峰、中午12點至晚間6點竹南－大甲

國5上午6點至下午4點南港系統－坪林。

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