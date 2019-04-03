清明首波南下車潮預估今下午4點湧現 明還有6大地雷路段

2019-04-03 15:14

〔記者鄭瑋奇／台北報導〕清明節連續假期將至，高公局預估今日下午4點起，國道就會湧現首波南下車潮，傍晚車潮主要會是南返搭配下班車潮，壅塞路段集中在台北、新竹、台中都會區周邊，預期晚間8點就會紓解，明日連假首日南下車潮將達72百萬車公里，是平常日的1.7倍，從上午6點至下午4點，將有6處重點壅塞路段，行車時間可能是平日3-5倍之多，提醒返鄉民眾可多利用下午時段出發，避開塞車尖峰時間。

明日國道有多項疏運措施，包含夜間0點至5點國道全線暫停收費；上午7點至中午12點，國1內湖－頭份、國3木柵－香山、國5南港系統－坪林各南下入口匝道，將實施高乘載管制；全日將封閉國1平鎮系統、埔鹽系統南下入口。

高公局表示，明日交通特性以旅遊、掃墓、返鄉為主，主要車潮都是要南下，國道全線車流預估124百萬車公里，是年平均日的1.4倍以上。單看國道5號南下車流，預估會有2.3百萬車公里，更是平日的2.1倍之多。

明日可能壅塞路段如下

國1：上午7點至下午3點楊梅－新竹系統、上午9點至下午4點彰化系統－埔鹽系統

國3上午7點至中午12點三鶯－關西、上午9點至12點烏日－霧峰、中午12點至晚間6點竹南－大甲

國5上午6點至下午4點南港系統－坪林。

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