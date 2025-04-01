鄭文燦涉貪案》桃園地院繼審判長請病假至退休 受命法官又住院請長假

桃園地院審理前桃園市長鄭文燦涉貪案一波多折，繼去年傳出原審判長病假到退休後，又傳出受命法官廖奕淳目前重病住院，將請長期病假。（記者余瑞仁攝）

2025/04/01 15:50

〔記者余瑞仁／桃園報導〕海基會前董事長鄭文燦被控於桃園市長任內涉嫌違反貪污治罪條例案，桃園地檢署去年8月起訴後進入審理，桃園地方法院合議庭先是於去年10月因抽籤分案的庭長江德民因病請假至退休，換由刑14庭庭長孫立婷擔任審判長；不料全案在完成準備程序、進入實質審判程序後，又傳出受命法官廖奕淳也重病住院，將請長假，恐影響審理進度。

桃園地院今天對此提出說明，指廖奕淳法官因重病已住院多日，經桃園地院院長親往探視並了解病況，待近日取得具體醫囑之診斷證明後，將正式申請長期病假。鄭案將由刑14庭審判長孫立婷（即原承辦審判長）實質代理，積極進行審理程序。

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鄭文燦案於2月間由受命法官廖奕淳完成準備程序庭，原本上月18日將進入實質審理，但開庭前夕突然傳出因法官個人重大因素取消庭期，外界一度傳出法官因壓力過大住院。

對此，桃園地院今天發出新聞證實廖奕淳法官因病住院，後續將請長期病假，正案審理改由審判長實質代理。對於廖法官病況，桃園地院並未進一步說明。

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