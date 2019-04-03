掃墓燒雜草恐引火 竹市消防局呼籲「4不2記得」

2019-04-03 13:59

〔記者王駿杰／新竹報導〕清明節將至，民眾掃墓時常因焚燒雜草引發山林火災，新竹市消防局長李世恭今呼籲民眾，掃墓祭祖時要牢記「4不2記得」原則，不亂燒雜草、不亂丟煙蒂、不讓冥紙飛揚、不燃放爆竹，祭祀後記得撲滅火源，記得隨手將垃圾帶走，避免星星之火釀災。

李世恭指出，據統計，竹市火災起火原因以燒雜草、廢棄物等因素最多，佔40.2%，｢電氣因素｣與｢敬神掃墓祭祖｣次之，各佔10.1%，往年清明節祭祖總會發生墓地火災，原因在於民眾並未在現場看顧，或確認火完全熄滅，導致火勢受風助長或復燃，造成擴大燃燒。

李世恭說，有鑑於往年皆有民眾燒金紙不慎引發火勢，且墓地周遭發生火警搶救不易的特性，消防局日前特別選定南隘第十二公墓及高峰公墓舉辦墓地火警搶救演習，模擬情境為民眾祭祖焚燒金紙卻不慎引發火災，消防人員到達後立即使用「打火把」及「背負式幫浦」救災滅火，但現場風勢過大造成飛火現象而擴大延燒，考量現場道路狹小，立即出動小型水箱車以水線方式攻擊火勢，成功撲滅。

李世恭說，民眾掃墓要牢記「4不2記得」原則，祭祀時「不」亂燒雜草、「不」亂丟煙蒂、「不」讓冥紙飛揚、「不」燃放爆竹，祭祀後「記得」撲滅火源，「記得」隨手將垃圾帶走。

另外，為紓緩清明節上山車潮，新竹市政府今（108）年提供免費掃墓接駁專車供民眾使用，專車將於3月16、17、23、24、30、31日、4月4、5日等8日，每日上午7點至下午4點半，從臺鐵三姓橋站發出，末班車則為下午4點半；至於回程時間，每日上午7點半於大坪頂發出，末班車則為下午5點，每15分鐘皆有1車次，且中途不停靠，請民眾依路線搭乘。

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