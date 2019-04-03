春遊補助開跑 旅行書帶你玩南投

2019-04-03 14:48

〔記者謝介裕／南投報導〕南投縣民宿觀光協會今日舉辦「這一天，我在南投醒來」旅行書發表會，內容詳述25家民宿業者胼手胝足努力的生命故事，讓大家透過這本旅行書更深入認識、品味南投的好山、好水、好人情！

該發表會在南投市南島會館舉行，副縣長陳正昇也出席致詞表示，「這一天，我在南投醒來」是國內第1本民宿轉型品牌的主題專書，不僅是1本實用的南投住宿情報攻略，同時深度紀錄民宿主人與家鄉、土地之間的情感。

其中，縣府及民宿業者共同建立的「好食民宿」品牌，最引人注目，結合各鄉鎮市特色食材置入民宿早餐，也是全台唯一由國際專業認證機構SGS無毒檢驗把關的民宿認證，讓前來南投遊玩的旅客，不只玩的開心，還能吃到健康又安心的美食。

南投縣民宿觀光協會理事長彭成裕說，3年來，縣內已有39家通過「好食民宿」的認證，包括經營許久的老店、也有返鄉及留鄉創業的青年，不分老幹新枝認同「嚐在地、食安心」的理念，且民宿裡頭也都設有「幸福小舖」，方便旅客就近採購在地農特產品及文創禮品，讓民宿不僅止於睡覺休息功能，進而達到整合住宿、餐食、景點及產業的全方位服務，讓旅客輕輕鬆鬆便能把對南投的感動打包帶回家！

彭成裕進一步表示，「這一天，我在南投醒來」旅行書的書名，係業者彼此腦力激盪想出來的，「醒來」不只是字面上睜眼、下床的動作，而是蘊含對南投人文及自然環境的驚喜，尤其，中央春遊補助於4月1日開跑，南投是全台加碼最多的縣市，單人最高可獲2750元補助，歡迎大家前來遊玩，一起感受南投在地幸福的好滋味。

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