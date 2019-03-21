東縣春遊加碼！續住第2晚業者再加碼補助500元

2019-03-21 12:07

［記者張存薇／台東報導］交通部觀光局「春遊方案」4月將上路，台東縣觀光協會推出加碼優惠，春遊期間內續住1晚，由業者再加碼補助500元，協會理事長潘貴蘭說，台東縣有山線、有海線，最適合3天2夜以上的遊程，希望透過春遊方案再加碼，吸引更多遊客到台東體驗好山好水好人情！

春遊方案補助自由行民眾平日每房500元優惠，台東縣觀光協會整合惠元，推出不分平、假日續住第2晚由業者加碼補助500元，可直接扣抵房價或享該旅宿飯店等值商品。

參與會員包括鹿鳴溫泉酒店、娜路彎大酒店、凱旋星光酒店、富野溫泉休閒會館、高野大飯店、旅人驛站旅宿連鎖、泓泉溫泉渡假村、曙光渡假酒店、忘憂館景觀旅店、鐵道旅驛、如意行館、東台溫泉飯店、樂知旅店、米豆文旅、台東桂田喜來登酒店、知本金聯世紀酒店、THE GAYA渡假酒店、禾風新棧度假飯店、翠安儂風旅、朝陽假期飯店、蘋果旅店、安達露西亞民宿、沐泉旅宿、北緯二十二度旅宿、幸福旅行.舍、仲夏綠茵民宿。

此外，池上日暉國際渡假村則推出「台鐵假期」3天2夜專案，補助房客來回火車票全額費用、地景澤行館推出平日3天3夜4740元起專案、綠島樂達統祥飯店續住第2晚雙人房，加碼贈送半潛艇乘遊卷2張價值600元、戀戀火燒島民宿續住第2晚加碼送免費搭乘玻璃船1位。

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