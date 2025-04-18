國民黨青年軍北檢前談「交保內幕」 女律師搶麥阻止：不要再講了

賴苡任在現場大喊「司法不公」，這時他的律師衝出來大喊「不行！不行！」、「不要再講了」，律師大喊「我是他的律師，偵查不公開，我要保護他。」（圖擷取自 臉書）

2025/04/18 09:47

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕北檢偵辦「幽靈連署」案，昨日兵分6路搜索國民黨台北市黨部、第一區黨部等6處，引發國民黨不滿，號召支持者昨晚集結北檢外抗議，當吳思瑤罷免案召集人賴苡任在現場談話大爆交保內幕時，其委任律師突然衝上前搶走麥克風，並高喊「偵查不公開」，相關影片在網路上流傳引發熱議。

朱立倫昨號召群眾至北檢抗議，現場最多一度集結約700人，14日才以50萬交保的賴苡任也到場聲援，他撕下貼住自己嘴巴的綠色膠帶後表示：「讓我告訴各位，當檢察官跟我說要交保的時候，給我四條紅線，第一個，出來不准說政治迫害、第二個，出來不准說司法不公」，當他要講第三個的時候，一旁的女律師跳出來拉他的手，直呼：「不行、不要再講了、不可以」，並將麥克風從賴苡任手中搶走後大喊：「我是他的律師、偵查不公開，我要保護他」。

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打馬悍將粉絲團分享這段影片，同時截圖製作圖卡發文寫道：「超爆笑的一幕」，還嘲諷：「這真的是位盡責的律師，國民黨的年輕人，搞政治之前，可以先去弄懂法律嗎？」

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