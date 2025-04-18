國民黨違法衝北檢 卓冠廷列5大名場面諷：地獄梗實境秀

蔣萬安到北檢外抗議，批評司法如今成執政者打壓異己工具，呼籲立院倒閣。（資料照）

2025/04/18 09:51

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕針對罷免案頻傳「幽靈連署」，檢調近日陸續展開調查，國民黨昨表達強烈不滿並號召支持者在北檢外抗議。對此新北市議員卓冠廷也整理出國民黨的「5大地獄梗實境秀」，包含台北市長被台北市警察局舉牌警告、罷吳領導人賴苡任發言被律師阻止等，引發網友諷刺「426這個哏，國民黨鋪多久？」、「他們真的急死了」。

針對國民黨人士昨晚包圍北檢的相關言行，卓冠廷在threads發文列出「5大地獄梗實境秀」，包含「國民黨立委王鴻薇喊『自己的國家自己救』」、「一眾國民黨立委、議員都到場聲援偽造文書」、「台北市長自稱『現在』不是市長，率眾出現在禁制區」、「台北市長被台北市警察局舉牌警告」、「罷吳領導人賴苡任發言被律師阻止『不要再講了！』」，他也歡迎網友補充更多內容，並直呼「這年頭還真是活得夠久就什麼都看得到」。

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昨晚國民黨青年軍「罷吳四騎士」賴苡任在現場致詞時，先是把原本貼在嘴巴的綠色膠帶撕開，說到一半又突然談到被搜索交保的情況，他的律師為此立刻衝出來制止高喊，「不要再講了！我是他律師我要保護他，偵查不公開！」

在發文底下也有網友列出其他爭議言行，包含「羅明才叫大家前進，衝拒馬，沒人跟他去」、「王鴻薇崩潰大哭，哭到情緒剛進去時又被立倫推開⋯」、「王鴻薇哭喊賴苡任加油時，朱立倫把王拉到旁邊去，別擋鏡頭」、「你看看翁大上人（國民黨立委翁曉玲）被擺到邊緣」、「只舉一次牌會成為永久社死的笑話」、「看來不是豬主席請的律師」、「『426』遊行算嗎？」（朱立倫宣布本月26日將在凱道舉辦示威大遊行）。

對此其他網友也紛紛留言質疑「作弊被抓包關救國什麼事」、「426要在426遊行啦，笑死」、「一個曾經的大黨淪落至此」、「結果（賴苡任）律師是他妹，害我想說律師加班好認真」、「市長不是說解散立法委員，他好像忘記車輪黨是最大黨」。

也有網友批評「公民罷團擺攤連署要申請及繳保證金。中國國民黨去包圍北檢有申請嗎？」、「縣市首長是可以排休的？」、「現場竟然喊Team Taiwan、自己的國家自己救，除了死亡連署，連口號都抄的」、「台灣首都的市長是這種一天到晚想投共又沒法治觀念、只有黨沒有國的的廢物真的是開什麼國際玩笑？」

罷綠連署書被檢舉造假，檢調17日約談國民黨台北市黨部主委黃呂錦茹等人，國民黨主席朱立倫（中）下達動員令，號召所有黨公職到北檢前聲援抗議司法不公。（資料照）

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