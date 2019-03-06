春遊方案太複雜！交通部長林佳龍霧煞煞…

2019-03-06 11:57

〔記者蕭玗欣／台北報導〕交通部觀光局預計4到6月祭出春遊專案，被外界認為是史上最複雜的補助方案，如今連部長林佳龍也傻傻搞不清楚！觀光局昨宣布，春遊專案各縣市可自行提加碼方案、自訂實施期程，因此各地春遊上路時間將有所不同。立委陳素月今天質詢時表示，各地實施時間不一致恐引起民怨，但交長林佳龍卻表示，各地春遊專案統一4月1日上路，明顯與昨天觀光局說法不同，也讓外界聽得霧煞煞。

立委陳素月說，從媒體報導可以看出，交通部長林佳龍對於過去兩波暖冬方案的肯定，因此續推春遊專案，但昨天媒體報導皆指出，觀光局說明因各縣市可自提加碼方案並自訂實施期程，因此各地春遊方案上路時間也會有所不同，她擔心上路時間不一致恐招惹民怨。立委童惠珍也詢問，各地上路時間是否不同？

不料，林佳龍卻一改昨天觀光局的說法，表示春遊上路時間就是4月1日，各縣市上路時間都一樣。

林佳龍說，春遊專案中有觀光局的基本補助方案，實施期間為4到6月，另外還有地方提案，實施期間由地方自訂，也許南投在4月、嘉義在6月，如此才能達到人潮分流。

不過，觀光局昨日宣布方案時表示，春遊方案預計實施期間為4到6月，地方政府可提出加碼優惠，並自訂實施期程，各地適用春遊方案時間恐會不同；例如Ａ縣市預計5月1日推出季節旅遊優惠案配合春遊，則民眾5月起到該縣市才可享有春遊補助。觀光局將於本月22日在官網架設專區，開放縣市和民眾自行申請及查詢適用春遊專案日期。

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