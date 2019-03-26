春遊台南 5、6月自由行補助住宿費

2019-03-26 12:24

〔記者王涵平／台南報導〕交通部春遊專案，南市預定5、6月週日至週四平日，自由行旅客入住台南補助住宿費最高500元，18歲以上、40歲以下青年入住鹽水區、後壁區的民宿加碼優惠，可再額外多補助500元。

南市觀光旅遊局表示，巷弄小吃、古蹟懷舊、運河遊船、農村體驗、溫泉養生等豐富多元的旅遊風情，每年吸引數百萬遊客來台南，南市春遊專案，自由行旅客入住台南參加專案活動之合法旅宿，每房每晚可用入住旅客1人之身分證字號補助住宿費最高500元，由業者收費時直接抵扣，而「18歲以上至40歲以下」青年入住鹽水區、後壁區的民宿更有加碼優惠。

台南旅宿業者即日起到活動截止6月底前都可至「春遊專案」專區填表報名，並可自行加碼提供客製化的住宿優惠，經台南市政府審核通過後，具備有活動參加資格。

有意來台南自由行的旅客，即日起下午2點起可至專網網頁查詢台南市有參加活動的旅宿業者，相關名單會依業者填報情形陸續新增。南市補助經費2000萬元，活動期間如經費提前用罄，即會公告停止受理補助登錄作業。

觀旅局指出，本次活動限定僅補助透過旅宿業者官網或電話訂房方式自由行旅客。

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