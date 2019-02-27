交通部推春遊補助 黃偉哲：應避免A國家的資源

2019-02-27 20:59

〔記者蔡文居／台南報導〕針對交通部預計4月推出春遊補助專案，台南市長黃偉哲今天受訪表示，過去推出的暖冬補助，立意良善，但很多人拿身分證到自家附近旅館登錄，旅館拿補助，自己則拿早餐，這種A國家補助的方式，春遊補助應予以遏止。

黃偉哲建議，未來春遊補助必須赴離住家、戶籍地較遠的地方旅遊消費才能帶動旅遊觀光，而不是只是大家跟旅館業者配合來A國家的資源。交通部長林佳龍說春遊補助資源經費有8億，希望未來好好執行，而不是流於利多大放送，這對提振觀光沒有助益。

他表示，很多政策如果過於頻繁或太多會流於疲乏，像過去購車補助實施逾5年，對提振景氣效益呈逐漸遞減，所以暖冬補助後有春遊，春遊過後會不會有夏遊，夏遊後會不要冬遊，這部分應好好考量，畢竟資源有限，應將資源用在刀口上。

他表示，如果地方可加碼補助可以引進更多國際觀光客，這部分台南願意來考量，但在有限的國旅大餅，大家互相你爭我奪，恐會淪為像過去的生育補助，變成遷戶口比賽，對整體沒有幫助，大家不如去打亞洲盃、世界盃，希引外國觀光客，這樣才有意義。

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