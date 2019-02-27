春遊補助500元 搭台鐵高鐵、員工旅遊、青年到離島...再加500

2019-02-27 15:52

〔記者陳宜加／台北報導〕交通部4月將推出全新春遊方案，規劃補助時間為4月至6月，對象擴及所有年齡層，每人補助500元，且各縣市適用。交通部長林佳龍今天透露細節，500元只是基礎，搭乘台鐵、高鐵、住宿星級旅館、企業員工旅遊、青年到離島等，將另外加碼補助500元，預計投入8.6億元，可望創造62.5億元觀光效益。

為搶救國旅，交通部觀光局陸續祭出2波暖冬補助，創造超過百億元觀光產值，林佳龍昨於立法院宣布，4月將推出全新春遊方案。據了解，觀光局規劃補助時間為4月至6月，對象擴及所有年齡層，每人補助500元，且各縣市適用。

林佳龍今天下午出席台灣郵輪產業發展協會成立大會，會前受訪表示，春遊方案可說是過去暖冬方案的進階版，投入預算、效益也更高，除了旅客住宿補助，還有其他配套，包括搭乘台鐵、高鐵等交通工具，並鼓勵地方政府提案加碼。

他進一步說明，補助事實上是500加500，凡是住宿星級旅館、企業組團招待員工、青年到離島旅遊，均將另外加碼500元，春遊方案特色不只補助住宿，更重要的是鼓勵形成區域旅遊網，包括地方政府、企業與旅行業者配合產生效益。

林佳龍透露，交通部粗估將投入8.6億元，可望創造62.5億元效益。針對部分旅行業者質疑干預市場，他反駁「完全顛倒」，基於過去經驗基礎，除了透過住宿補助自由行旅客與團客，帶動地方政府也推出方案，整體效用不只是補助。

他也說，春遊方案將結合觀光局「浪漫小鎮」系列活動、促進青年參與國旅，交通部所屬高鐵、台鐵、中華郵政、中華電信等相關單位也將整合資源投入。

林佳龍強調，除了補助旅客，更重要的是帶動在地旅遊，並以區域為整合單位，由交通部所屬單位與各部會集中資源，策略性針對淡季、需要加強國旅的部分，例如搭乘台鐵、高鐵前往中南部偏遠地區、增加青年去離島意願均將加碼。

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