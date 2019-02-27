駁斥交通部「淡季說」 旅遊業者：春遊補助將搗亂市場機制

2019-02-27 13:01

〔記者蕭玗欣／台北報導〕交通部觀光局預計4月推出春遊方案，初步規劃自由行和團客每人都補助500元，縣市政府可再自行加碼。旅行業品質保障協會今天開砲痛批春遊補助方案，每年4到6月是國旅最旺的季節，不僅遊覽車缺車，連賞花景點住宿都是一房難求，絕對不是交通部說的淡季，如果交通部繼續補助下去只會搗亂市場機制。

觀光局去年底祭出兩波暖冬補助方案，獲得各界熱烈迴響，擬4月再祭出春遊方案，初步規劃自由行及團體旅客最高補助500元，適用對象不限年齡層且各縣市人人有獎，地方政府也能自行加碼補助。

過去兩波暖冬方案推出都獲得熱烈迴響，不過這次春遊方案業者顯然不買單。旅行業品質保障協會國民旅遊線發言人吳碧蓮痛批，4到6月絕非交通部所說的淡季，反而是國民旅遊一年當中最旺的季節，以目前狀況來看，只要是賞花景點無論平、假日都是一房難求，尤其4到6月期間，週二到週四多是中小學畢旅，週五到週日多是社區鄰里活動，遊覽車都是缺車的狀況，直言交通部如果再繼續這樣補下去，只會搗亂市場機制。

吳碧蓮說，旅遊業需要的不是補助，生意應回歸市場機制，經營是各顯神通、兄弟各自努力，因為這500、1000元的補助造成業者和旅客之間的糾紛、矛盾是不必要的。吳碧蓮表示，過去兩波補助方案期間，業者為了幫旅客申請補助，因為要填的表格很多，導致櫃台大排長龍，客人抱怨連連，有時候客人漏繳表格，沒申請到補助，到頭來還是怪到業者頭上。

吳碧蓮認為，補助不管補多少，政策的決策過程很重要，完全不考慮方案細節就丟一個優惠方案給旅客，還不如每個人發500元的消費券。

品保協會公關宣導委員會主委李謙宏表示，政府的角色應該是做好國旅市場的基本建設，業者就會想辦法把客人帶進來，現在政府直接將錢砸在客人身上，就好像把錢丟到水裡只能濺起短暫的水花，效果曇花一現，世界各國都在做旅遊基礎建設，只有台灣還在砸錢炒短線經濟，且方案主導也直接跳過專業的觀光局，直接由交通部主導，是很不可思議的一件事情。

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