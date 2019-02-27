4-6月春遊方案 每人補助500元／擴及所有年齡層 各縣市都適用

2019-02-27

〔記者蕭玗欣／台北報導〕搶救國旅市場，交通部觀光局已祭出兩波暖冬遊補助，創造逾百億觀光產值，交通部長林佳龍昨在立院表示，預計四月推出春遊方案。據了解，觀光局規劃春遊補助時間為四月到六月，對象擴及所有年齡層，每人補助五百元，且各縣市適用，地方政府可能視情況加碼，讓民眾獲得雙重補助。交通部預計今日部務審議後，將公布確切內容。

林佳龍昨在立院備詢時表示，暖冬過了，春天就要來了，交通部預計四月推出春遊方案，除了補助旅行社與旅館外，也會鼓勵地方政府提案，希望能擴大效應，目前預估約有八億元預算。

觀光局日前多次開會討論春遊方案，前日向部長林佳龍報告初步規劃：補助對象不分年齡，自由行旅客每人補助五百元，團客每人每日最高補助五百元，全台各縣市都適用，與先前林佳龍所說的「補助不會人人有獎」不同。據悉，可能是為避免前一波暖冬補助引發未獲補助縣市抗議的狀況重演。另外，也將鼓勵各地方政府加碼，待地方縣市提案規劃。

旅館商業公會全聯會理事長張榮南指出，先前兩波暖冬補助都是千元起跳，春遊補助若降到五百元，「已經吃過重口味的，再吃清淡的還有滋味嗎？」未來春遊補助效果恐不如預期。交通部放給地方縣市加碼，但資源較少的縣市要怎麼跟人家比？

旅遊品質保障協會理事長許晉睿表示，不反對救急方案，但若一年到頭都在救急，就表示國旅市場從本質上需要做改變，政府應正視市場結構性問題。他也指出，縣市政府有發展國旅市場的責任，不應該一天到晚向中央要錢。

高雄餐旅大學副校長劉喜臨表示，短期刺激想要促進旅遊經濟是個良方，但不能永遠炒短線，官方與業界都應更長遠經營，產業才能永續發展，否則一旦消費者胃口被養大，有補助才願出遊，未必是好事。

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