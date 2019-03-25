春遊專案將上路 花蓮加碼500元消費券

2019-03-25 12:46

〔記者蕭玗欣／台北報導〕交通部觀光局春遊專案即將在4月上路，各縣市近日陸續釋出加碼優惠，盼吸引更多民眾前來住宿、消費。花蓮縣縣長徐榛蔚今天宣布，為響應政府春遊補助，4月1日到6月30日止到花蓮除了享有觀光局每人住宿補助500元的優惠，縣府更加碼祭出500元電子消費券，每週還可抽飯店總統級套房。花蓮旅宿業者表示，此次補助預計可增加2到3成住房率，但補助僅是曇花一現，長久之計還是希望政府能將更多外國觀光客帶進花蓮。

花蓮縣長徐榛蔚表示，響應交通部觀光局春遊補助，花蓮縣政府宣布自4/1~6/30全程參加計畫，依規定花蓮縣分配到的補助總額為新台幣3200萬元。花蓮縣推出花蓮好Q數位消費券平台，以QR Code作為數位識別提供遊客專屬優惠，突破傳統紙本優惠券形式，遊客帶著手機來到花蓮就能隨時隨地憑花蓮好Q到店家消費享現金折抵優惠。

花蓮縣政府觀光處處長唐玉書表示，為吸引民眾到花蓮使用春遊補助，花蓮縣推出「春遊洄瀾3重送」，只要加入花蓮好Q會員成為「Q粉」就能立即獲得500元的電子消費券，可到「Q店」消費即可兌換等值商品；Q粉4至6月到特約商家以多元支付消費每消費10元可累1點「Q幣」，依此類推，等同9折優惠；另，4到6月入住花蓮參與春遊專案的旅宿業，又機會抽中花蓮星級飯店總統套房住宿。

花蓮縣民宿協會理事長陳秉忠表示，去年11、12月第一波暖冬補助因限定宜花東高屏5個縣市，當時花蓮民宿住房都有2到3成的成長，今年1月的擴大暖冬因擴及全省，產生稀釋作用，住房僅有1到2成的成長。陳秉忠說，這次春遊相較過去兩次補助金額較少，但開放地方政府針對地方資源進行加碼，部分業者也自掏腰包釋出住第2晚再省500元，預估住房率可以增加3成。

陳秉忠說，補助雖非常久之計，但這2年台灣的觀光政策和經濟發展都沒想像中好，適當透過補助希望能讓業者和消費者都達到互惠互利。他也表示，過去暖冬補助撥款速度較慢，盼中央未來能加快撥款流程，不要讓一番美意變成業者負擔。

花蓮美侖大飯店總經理高水祿表示，花蓮觀光客有一定基礎，過去以4月來說，平均住房都有6成，他認為藉由這次春遊補助可以再提高2~3成，但他也說，補助僅是曇花一現，長遠來看，還是希望政府能吸引更多國際觀光客近來花蓮，例如現在韓國團來花蓮都只是短暫1日遊，但觀光客從台北來花蓮只要2小時，沒帶來花蓮太可惜。

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