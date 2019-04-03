捐出自己的禮物義賣助憨兒 吉貝耍國小學童有愛

2019-04-03 12:48

〔記者王涵平／台南報導〕吉貝耍國小學童慶祝兒童節，化小愛為大愛，義賣募款送暖到德蘭啓智中心，希望弱勢兒童也能有快樂兒童節。

有別以往兒童節都是收到禮物，吉貝耍國小學童今年以「學習用愛去關懷別人」，慶祝自己的節日。

吉貝耍國小跳蚤市場今登場，所有的物品皆由孩子自己準備，低年級的李采珊表示要爸爸準備10樣不一樣的物品來賣給同學，采珊爸爸覺得活動相當有意義，也共襄盛舉。高年級的葉怡君將家裡的小東西捐出來分享。義賣總計募得1萬3400元，將由校長姜秋蘭與學生代表李昌祐、孫瑜佑送至德蘭啟智中心。

校長姜秋蘭表示，吉貝耍是偏鄉小校，一直接受外面資源的捐助，今年孩子特別把自己的禮物捐贈出來，將小愛化為大愛，讓孩子學會分享和關懷，更別具意義。

家長會長孫志榮也從家裡整理出許多義賣品，副會長林建銘也贈送小朋友美味蘋果，要小朋友在辛苦叫賣同時也能感受到甘甜滋味。

東山區長董麗華贈送小朋友防護頭套和保溫杯袋，統一企業王瑞陞協理贈送科學麵，讓孩子相當開心。

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