清明連假遊花蓮 兒童限定版優惠享不完

2019-04-03 12:42

［記者王峻祺／花蓮報導］清明連假受到春遊加持，花蓮平均訂房率達8成，40多家觀光旅宿及名產店業者，看準兒童節商機，針對12歲以下兒童及親子推出限定版優惠，吃喝玩樂「好康享不完」，但若有民眾想省荷包，緊鄰市區新興路旁及進豐親子公園內的遊戲場也是一項新選擇，被爸媽封為是CP值超高的遛小孩聖地。

花蓮縣旅館商業同業公會表示，春遊補助開跑，4月4日連假首日因適用補助，在補助加持下，首2日的訂房率達到8成多，後2日則約5成，各大飯店業者還規劃特色兒童專區「攬客」，推出各項兒童節優惠。

連假已趨滿房的花蓮翰品酒店，上月投入30萬元打造地板鋼琴，提供親子體驗，現場還有愛麗絲、兔子先生、紅心皇后等童境角色服裝可扮演，兒童節當天還會邀請氣球達人為孩童折氣球；理想大地渡假飯店則在4月7日前，免費招待花蓮12歲以下兒童享用自助晚餐，堪稱史上最優惠。

花蓮縣政府今年則與縣內40多家知名企業及廠商合作，舉辦「洄瀾小子的夢想旅程」，12歲以下兒童（或身高120公分以下者），在兒童月期間至指定地點消費，就可享有優惠，方案不僅適用全台兒童，花蓮兒童還另有加碼，相關訊息已公布在臉書「108年快樂洄瀾兒童月系列活動」粉絲專頁。

其中多家名產店業者祭出消費滿額送及拍照打卡送禮活動，另有賞鯨業者邀兒童免費搭乘福爾摩沙航班，「蝴蝶谷溫泉渡假村」、「池南森林遊樂區」、「慶修院」、「新光兆豐農場」及「光隆博物館」則推12歲以下兒童免費入園，好康享不完。

近期剛啟用的新興路旁遊戲場，被爸媽封為是最適合帶小孩放電又省錢的地方，因停車空間足夠，還鄰近親子廁所加上結合美崙山步道、石椅等，能供家長休憩，現場多達7種的遊樂設施，絕對會讓兒童瘋狂。

由花蓮市公所打造的「進豐親子公園」特色遊戲場，也是爸媽口袋中的必朝聖名單，泰山溜索、大型立體繩網攀爬架、大沙坑及多人旋轉盤等遊具深受兒童歡迎，年齡更小的幼兒，還可到一旁草地坐在毛毛蟲和火車座椅上，或攀爬高低不同的小山丘，適合親子全家出遊。

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