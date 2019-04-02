不一樣的兒童節禮物！這所小學全校high野餐

2019-04-02 17:30

〔記者蘇孟娟／台中報導〕兒童節到來，不少學校推出慶祝活動，台中市葳格小學今年送學生不一樣的兒童節禮物，校方融合文化體驗，以德國週為主題，師生一起坐在學校中庭野餐，大啖德國豬腳、香腸，讓學生high翻天，有六年級學生更說，今年是最後一次過兒童節，第一次跟同學在校內野餐，今年的兒童節禮物太讚了。

葳格小學利用每年均會辦理國際文化周，考量兒童節到來，不少學校均會送學童兒童節禮物，但禮物內容未必符合學生需求或喜好，今年決定送點不一樣的禮物。

校方將國際文化周結合兒童節推出德國周，一週來除有德國風土民情等介紹外，更在兒童節前夕推出慶祝活動，邀全校師生一起在校內野餐，因為是德國周，野餐菜色很「德國味」。

葳格小學校長沈月清指出，德國美食最富盛名的莫過於是德國豬腳、德國香腸，除這兩種人氣美食外，德國啤酒也極有名，但學生不能喝啤酒，就以黑麥汁及果汁等替代，一樣能吃到德國味。

今日師生在學校中庭裡席地而坐，當校方宣佈開動，學生跟好友三五成群開心吃美食、聊天，校方還安排外籍教師介紹德國文化與魔術表演，現場濃濃德國味，氣氛超high。

六年級學生張育瑄說，入學到現在第一次在校內野餐，感覺實在太有趣了；六年級謝伃婷也說，今年是最後一次過兒童節，沒想到學校舉辦這麼有趣的兒童節活動，實在太難忘了。

沈月清說，校方希望以讓學生有截然不同的文化饗宴與體驗，替代給學生兒童節禮物，讓學生有更豐富的收穫。

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