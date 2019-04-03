兒童節驚喜！ 安平億載國小學生看到這4名「轉學生」笑翻…

2019-04-03 12:13

［記者劉婉君／台南報導］兒童節前夕，台南市安平區億載國小今天上午來了4名「轉學生」，穿著和學童一樣的運動制服，體格卻比一般學童大許多，原來是台南市教育局長鄭新輝、億載國小校長林志政與家長會長張晋誠、前任會長陳麗蓉，扮演學生與師生歡慶兒童節。

慶祝兒童節，鄭新輝、林志政、張晋誠、陳麗蓉上午裝扮成「轉學生」，帶給億載國小4年級學生快閃驚喜，由學生以4年級健康、社會、閱讀、自然等課程為內容，擔任老師，4人就坐在台下聽課，現場笑聲不斷。

鄭新輝扮演學生，聽課認真，對於「老師」的提問踴躍回答，不論是午餐食材或友善校園等議題，都回答得相當詳細，同學還替他取了一個綽號「輝哥」，（台語意為火鍋），逗的大家笑聲連連。

鄭新輝說，兒童節前夕，許多學校都有相關的創意活動，如東區崇學國小有全球議題、文化學習等闖關活動；安南區長安國小扯鈴隊到市場快閃表演，還有許多學校辦理親師生趣味競賽及校園野餐等，期盼每一位兒童在校求學，不只是兒童節，每一天都能健康快樂的學習成長。

教育局在4月也規劃一系列活動，包括「大小作家來聊書」閱讀活動、「未來主人家鄉走透透」親子趴趴走、「快樂戲劇列車臺南遊」、「話我家鄉兒童繪本」創作展演、「兒童節校園創意」徵件活動、「童樂、童遊、童趣」親子嘉年華、「太空童樂會」免費親子劇場等。

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