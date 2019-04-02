超幸運發發發！繳電費888元發票樂中百萬大獎

2019-04-02 20:27

〔記者王俊忠／台南報導〕你知道嗎？繳交電費開立的統一發票也能對獎，有可能中大獎，台電台南區營業處有用戶繳納今年1、2月份的電費888元，竟然樂中本期發票1百萬元大獎！今天南區國稅局分局長曾憲收到台電台南區處恭賀該區處用戶中百萬發票大獎。

台電台南區營業處指出，許多民眾繳完電費後並無保存繳費憑證的習慣，造成日後接獲中獎通知卻無法在第一時間順利兌領獎，台電籲請民眾一定要妥善保存繳費憑證半年以上；另建議民眾申辦電子帳單，可將繳費憑證電子檔傳送到電子信箱，以免紙本繳費憑證遺失影響兌獎權益。且申辦電子帳單的用戶，台電會主動將中獎通知傳送到電子信箱，不怕漏接中獎通知，還可以享有每期電費減收的優惠。

此外，或者民眾也可利用歐付寶、街口、Pi拍錢包、LINE PAY、一卡通、行動比爾、橘子支付、掌櫃、Come2Pay繳費通等8家行動支付APP繳付電費，隨時隨地輕鬆繳費，不受時間、地點的限制，繳費後繳費憑證即存在手機中，不怕找不到紙本繳費憑證了。還沒申請台電電子帳單的民眾，快上台電公司網站或至台電各服務據點申辦。。

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