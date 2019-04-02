僅剩2校舍列管未拆 台北市校園海砂屋今年可望絕跡

2019-04-02 20:34

〔記者林家宇／台北報導〕台北市政府昨通過全家福社區海砂屋審議，自封「展現效率」。台北市公告列管海砂屋戶數尚有58件、2732戶，另有市有建物列管14案，其中尚有2件為校舍，目前已排定拆除，有望讓校園海砂屋在今年絕跡。

台北市市有建築被列管為海砂屋共14案，建物用途包括行政中心、校舍、市場、醫院等。校舍方面，大安區大安高工勵學樓屋齡達50年，經文化局會勘結果不具文化保存價值，建議拆除重建。校長陳貴生表示，勵學樓已停止使用，希望年底前能夠拆除完畢，未來新校舍將是五層樓綜合教學大樓，由汽車、圖傳、製圖科使用

內湖區西湖國小忠孝樓東、西側教室則已淨空，僅連通道供人通行。校長李三煌表示，希望能在暑假展開拆除作業，但仍要等財產報廢程序走完才有辦法招標。

至於表定今年6月拆畢的南港高中科學大樓，校方表示，已在3月提前拆除完成，預計在今年底、明年初動工興建新大樓。

但建管處未明訂時間表，僅表示官方彙整市有海砂屋資料，並未限期停止使用或自行拆除，公有的海砂屋拆除重建亦不適用容積獎勵丶拆除費用補助之相關規定。因此，有關學校海砂屋的拆除細節，個案狀況還是要以校方為準。

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