淡水東來大廈海砂屋 7/7後強制停用

2019-03-28 16:49

〔記者賴筱桐／新北報導〕位於捷運淡水站對面的東來大廈，已鑑定為海砂屋，鋼筋嚴重裸露、外牆剝落，危及居住安全，新北市工務局依建築法規定，今天發出東來大廈限期停用函，並給予住戶3個月緩衝期，7月7日以前須全數搬遷。

淡水東來大廈1988年完工，共有81戶，為地上7層、地下2層建築物，社區在2012年鑑定為海砂屋，並向市府核備拆除重建，但住戶意見紛歧未達共識。因建物構造劣化，疏於管理維護，損壞情形加劇，多次發生磁磚掉落等公安事件，影響用路人安全，2年前有住戶進行室內裝修工程，貨車載運砂石磚塊進場時，造成騎樓坍陷，地下室鋼筋裸露，所幸未造成人員傷亡。

工務局2016年2月進行房屋健檢、2017年7月複勘，發現地下室損壞更嚴重，外牆混凝土塊多次掉落，工務局4度要求所有權人限期改善。去年城鄉局委託台灣省結構技師公會辦理耐震詳評，結論為東來大廈面對5級地震時，建物將有立即性危險，建議拆除重建。

工務局指出，為維護住戶及行人安全，並考量住戶搬遷、就學、就業等因素，依照建築法77條及91條規定，今天針對東來大廈89位所有權人發出停止使用公文，並給予住戶3個月時間搬遷，7月7日以後須停止使用，7月8日將強制斷水斷電並封閉騎樓。

市府強調，考量住戶經濟或其他因素無法自行搬遷，市府提出配套措施，將協助媒合社會住宅及包租代管方案，今年初辦理住戶說明會後，進行逐戶訪視，多次協調下，目前已剩9戶居民有媒合需求，將由城鄉局介入協助，絕對不會讓住戶沒地方住。

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