加速海砂屋重建 淡水東來大廈劃都更地區

2019-03-25 21:47

〔記者賴筱桐／新北報導〕位於捷運淡水站對面的東來大廈，數年前被鑑定是海砂屋，外牆磁磚掉落，地下室鋼筋鏽蝕嚴重，引發安全疑慮，多數住戶對於重建有共識，但仍需要整合。新北市政府今天公告東來社區劃定為都市更新地區，提供時程獎勵，盼加速危險房屋重建。

都更處更新發展科長洪宜萍指出，劃定為更新地區者，提供6年內送件的時程獎勵，舉例而言，若今年提送事業計畫，可獲得10%容積獎勵，依序逐年遞減為9%、8%，末3年為5%，盼提供加速整合的誘因；此外，該社區已組成自主更新會，若遇重要表決事項，同意比例門檻可從原本的4分之3降低為2分之1。

洪宜萍表示，新北市列管的危險建築共有190處，其中淡水東來大廈為須優先協助之案例，市府除了指派輔導團隊協助推動重建，並劃定為都市更新地區，設置「前進工作站」，進行住戶意見溝通，之後市府將主動逐戶拜訪，瞭解住戶重建需求。

洪宜萍說，市府輔導團隊昨晚邀集社區住戶，說明更新事業計畫內容，協助住戶了解重建方案，促進意見整合，以利都更推動。

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