今白天各地溫暖舒適 週四起北部又有雨

2019-04-02 06:20

〔即時新聞／綜合報導〕今日清晨北台灣仍有涼意，北部及宜蘭觀測低溫約15至18度，其他各地約19至22度；白天起東北季風減弱，氣溫稍回升，預測北部及宜花高溫約21至24度，中南部及台東約25至28度；各地白天感受舒適至溫暖，中南部日夜溫差大。天氣部分，各地降雨不多，僅迎風面的北部、東半部地區有局部短暫雨，中南部地區大致為多雲到晴，僅山區有零星雨。

今日空氣品質部分，東北季風稍減弱，環境場轉為偏東風，北部、東半部地區有短暫陣雨，西半部位於背風側，擴散條件稍轉差，中部以南清晨及夜間風速偏弱，污染物易累積；北部、宜蘭、花東及澎湖為「良好」等級；竹苗空品區及馬祖、金門地區為「普通」等級；中部、雲嘉南、高屏空品區為「橘色提醒」等級。

週三（3日）東北季風稍減弱，轉為為東風至東南風，北部海面有低氣壓形成，附近水氣略增，北部、東半部地區有短暫陣雨，中南部山區也有零星短暫陣雨，其他地區為多雲。週四、週五（4日、5日）鋒面位於台灣北部海面附近，北部及東半部地區有局部短暫陣雨，其他地區亦有零星短暫陣雨。

週六（6日）水氣稍減少，東半部地區及西半部山區仍有局部短暫陣雨，其他地區為多雲。下週日（7日）水氣再增，北部及東半部地區有短暫陣雨，中南部山區亦有零星短暫陣雨，其他地區仍為多雲。

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