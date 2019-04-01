北台灣今晨濕冷僅14度 明起雨勢暫緩週四又有雨

2019-04-01 06:33

〔即時新聞／綜合報導〕今日持續受東北季風影響，再加上華南雲雨區東移，北部、東北部及東部地區降雨範圍較廣，其他地區也有局部短暫陣雨。

今日溫度方面，清晨北台灣低溫只有14、15度，其他地方也會下降到17至19度，感受都較為偏涼，白天北部及宜花持續偏涼，高溫約17到20度，而中部及台南、台東則在22至24度，相較於昨天也轉涼，只有高屏仍有26、27度高溫，提醒大家要留意溫度變化，適時增添衣物。

今日空氣品質部分，受東北季風挾帶境外污染物及華南雲雨帶東移影響，北部及東北部地區有短暫陣雨，其他地區亦有局部短暫陣雨，中部以北易受降雨洗除作用影響，空氣品質稍好轉，境外污染物影響程度受降雨強度及持續時間而有所變化；宜蘭、花東、北部、竹苗、中部空品區及馬祖、金門、澎湖地區為「普通」等級，金門短時間可能達橘色提醒等級；雲嘉南、高屏空品區為「橘色提醒」等級。

週二、週三（2日、3日）東北季風稍減弱，北部、東半部地區有短暫陣雨，中南部山區亦有零星短暫陣雨，其他地區為多雲。週四、週五（4日、5日）水氣略增，北部及東半部地區有短暫陣雨，其他地區亦有局部短暫陣雨。

週六（6日）水氣稍減少，東半部地區及西半部山區仍有局部短暫陣雨，其他地區為多雲。下週日（7日）水氣再增，北部及東半部地區有短暫陣雨，中南部山區亦有零星短暫陣雨，其他地區仍為多雲。

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