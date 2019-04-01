到週四水氣多天氣難預測 週五六回溫轉晴

2019-04-01 10:05

〔即時新聞／綜合報導〕今（1）日持續受東北季風影響，再加上華南雲雨區東移，北部、東北部及東部地區出現降雨，其他地區也有局部短暫陣雨。氣象專家彭啟明指出，週一至週四全台水氣較多，今日北部空曠地區降到14-15度，多數地方15-16度，且天氣變動大，呼籲民眾要隨時更新資訊，週五、六將回溫轉晴。

彭啟明表示，原預期上週日晚上到台灣的水氣延後到今晨，目前新竹苗栗以北都有雨勢，最大雨勢在清晨5到7點，預期中午前就會減弱。到了週三、四，台灣附近的水氣還是頗多，不排除有雲系東移接近，北台灣容易有雨，而中南部天氣相對穩定很多，屬於多雲到晴天的型態。

溫度方面，這波東北風帶來冷空氣，目前北部空曠地區已經降到14-15度，多數地方15-16度，明後天開始東北風減弱稍微回溫，低溫可能落在16-18度間。

彭啟明指出，週一到週四的水氣稍多，有一到兩波的鋒面雲系東移，較小區域的雲雨帶在中國南方發展，這類天氣變動性很高，天氣可預測性只剩一兩天，「這段期間對氣象人員是最頭痛的時期，因為早上和下午的預測結果，可能就會很不一樣」，建議民眾隨時更新資訊。但大致上這段期間北部水氣多、有雨，中南部較穩定。

至於大家關注的清明連假，天氣應該比這兩天好一些，週四五可能有波鋒面在北部盤據，週五六會轉晴回溫，週日也可能有波較弱鋒面接近台灣北部海面，大致上不像今天的有雨，只有北台灣迎風面靠山區，有清明時節雨紛紛的情境，至於中南部則相對穩定，對北部不會像今天這麼濕冷。

空氣污染方面，昨天有波境外污染物移入，但隨著雲雨帶接近已經明顯轉好，而南部稍高一些，未來兩三天，仍維持微弱東北風的型態，南部更穩定，雲嘉南到高屏還是要留意，有機會略高，本地穩定下，還有機會到敏感族群不健康等級。

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