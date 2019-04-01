週二東北季風稍減緩 清晨北台僅14度

2019-04-01 21:17

〔即時新聞／綜合報導〕今天（1日）由於東北季風與華南雲雨區東移，中部以北、東北部及東部地區在白天時有局部短暫陣雨，整天感受都較濕涼。明天開始東北季風開始稍稍減弱，降雨情況比起今天也會比較趨緩一些。

根據「中央氣象局」預報，明天（2日）東北季風稍微轉弱並逐漸轉為偏東風，水氣相較於今天也慢慢減少，降雨情況趨緩，只是位於迎風面的北部、東半部地區及馬祖仍有局部短暫陣雨，中南部山區也可能有零星短暫陣雨，其他地區大都是多雲到晴的天氣型態。

另據「天氣風險公司」表示，儘管明天降雨趨緩，但整體而言本週的水氣還是偏多的，未來到週三、週四，不排除雲系接近，加上東北風帶來的冷空氣，未來幾天濕冷感受相當明顯。

溫度方面，明天清晨北台灣低溫僅14、15度，其他地區約16至21度。到了白天，氣溫相比今天有略微回升，北部、東北部及東部高溫約21至24度，中、南部及東南部約25至28度。

空品方面，據行政院環保署空品資訊指出，明天東北季風稍減弱，漸轉為偏東風，而北部、東半部地區有短暫陣雨，因此北部、宜蘭、花東及澎湖為「良好」等級；竹苗空品區及馬祖、金門地區為「普通」等級。至於西半部位於背風側，擴散條件稍轉差，中部、雲嘉南、高屏空品區為「橘色提醒」等級。

另外，在東北風持續影響下，台南以北、台東（含綠島、蘭嶼）、恆春半島及澎湖、金門、馬祖的沿海、空曠地區在今晚至明晨易有8至9級強陣風，提醒海上作業民眾多加注意。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/