東北季風偏強！週一各地易有雨 北台灣下探14度

2019-03-31 21:27

〔即時新聞／綜合報導〕受東北季風影響、華南雲雨區東移，今（30日）深夜過後各地降雨機率都將逐漸升高，同時今晚到明天（4月1日）是這波東北季風最強的時候，清晨北台灣低溫將下探至14、15度。

中央氣象局預報，明北部、東北部及東部地區降雨範圍較廣，其他地區也有局部短暫陣雨，提醒民眾外出需帶雨具。另由於東北風明顯偏強，明台南以北、台東（含綠島、蘭嶼）、恆春半島及澎湖、金門、馬祖沿海、空曠地區易有9至10級強陣風，沿海及鄰近海域有較大風浪，請要到海邊活動的民眾多注意安全。

天氣風險公司預報，下週二（4月2日）、週三（4月3日）東北季風減弱，氣溫將逐漸回升，西半部天氣大致穩定，唯東半部與基隆北海岸持續有雨，至於清明連假的天氣，大致上是「前期較涼、週末溫暖」的趨勢。

溫度方面，明各地氣溫都會比今天來得低，清晨北台灣低溫僅14、15度，其他地方也會降到17至19度；白天北部及宜花高溫約17到20度，中部及台南、台東約在22至27度，高屏則仍有26、27度的高溫。

紫外線方面，明天澎湖縣及高雄市為高量級，台北市、基隆市、宜蘭縣、花蓮縣為低量級，其餘縣市皆為中量級。

空品方面，明中部以北易受降雨洗除作用影響，空氣品質稍好轉，宜蘭、花東、北部、竹苗、中部及馬祖、金門、澎湖地區皆為「普通」等級，雲嘉南、高屏地區則為「橘色提醒」等級。

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