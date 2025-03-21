獨家》柯文哲北市府晨會「一言堂」內幕 前都發局科長林玄理遭拔官真相曝光

前台北市長柯文哲。（資料照）

2025/03/21 15:45

〔記者陳彩玲／台北報導〕台北市前市長柯文哲昨開庭稱，不了解京華城案、公務員被議員施壓也沒人向他報告，並強調柯市府有晨會制度，不好解決可以去晨會掛號等語。事實上，晨會只是柯文哲的一言堂，知情人士透露，時任都發局建築管理科長、現任副總工程司林玄理，當時不認同柯針對大直大彎北段、內湖五期工業違規宅，要採用「斷水斷電」激進手法，在晨會提出分階段裁罰，卻遭柯文哲拔官、永不錄用，導致沒有官員敢再表達不同意見。

據了解，林玄理遭拔官源自於大直大彎北段違規住宅案，2017年間柯文哲要針對1700餘違規使用住戶，採取霹靂手段「斷水斷電」，但時任建築管理科長的林玄理在晨會中表達不妥，認為未考慮導正時間和對環境的衝擊，直接斷水電有失正當性，時任都發局長林洲民也贊同，因此後來改修正都市計畫，以繳交回饋金方式解決違規使用問題。

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知情人士指出，2019年間，柯文哲換解決內湖五期重劃區違規使用工業宅問題，並要循先前想法對400多戶違規住戶採取斷水斷電，但林玄理再度反對，並和時任都發局長黃景茂討論後，共同決定採取分階段方式裁罰，並將此方案送進晨會討論。

同年初，林玄理在晨會上報告分階段裁罰的方案，未料，柯文哲聽到處罰第5個月才要實施斷水斷電，突大發雷霆，在會中向所有在場同仁表示「這個科長的步調跟不上我」，並要黃景茂中午前把林玄理調職的簽呈放到他桌上，隨即將筆大力甩在桌上後離開，沒多久又返回，當時全場鴉雀無聲，沒人敢有任何動作，事後林玄理從九職等科長降調到九職等正工程司，由主管職調為非主管職。

後來時任都發局長黃一平，於2022年間，想將林玄理調任綜合企劃科擔任科長，但派令簽呈到市長室時，柯文哲主動詢問幕僚「這是不是被我拔官那個同仁」，其確認後表示「這個同仁永不錄用」。知情人士表示，自從林玄理事件後，所有市府官員都害怕忤逆柯文哲的決定被拔官，遇到違法的事也不敢講，晨會也沒有人敢再有其他意見，變成柯文哲一言堂。

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