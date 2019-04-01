台南下營香6日登場 觀世音收紅孩兒陣頭聧違40年重現

2019-04-01 20:01

〔記者楊金城／台南報導〕每三年一科遶境，「下營香、扛大轎」祈安遶境大典將在6、7日登場，今年走復古風恢復早年陣頭遶境的氛圍，首次不僱請鋼管車、電音車，其中，洪姓義興堂「觀世音收紅孩兒」睽違40年重現，陣頭相當特別，單憑一張老照片重製陣頭。

下營北極殿玄天上帝廟創建歷史可追溯到明神宗萬歷45年 （西元1617年），上帝廟主辦下營香科延續超過百年，俗諺：「三月人是瘋媽祖，下營人是瘋犁轎」，指的就是每三年一科的「下營香」大遶境，庇佑香境內的信眾。

上帝廟主委洪和全說，「下營香」是下營人代代傳承的信仰，玄天上帝、六大姓氏角頭廟及友宮廟遶境出巡，藉此凝聚六大姓氏及各友宮廟向心力，早年「下營香」遶境，香陣都是傳統陣頭，今年為讓遶境慶典回歸宗教盛會意義，因此決定不雇請鋼管車、電音車。

今年「下營香」遶境走復古風，原本各方僱請鋼管車、電音車參加遶境都被婉拒，上帝廟面對各友宮廟的盛情難卻，壓力很大。

「下營香」目前加緊籌辦，下營玄天上帝廟的大上帝、二上帝、三上帝、四上帝和五上帝都會出巡，遶境隊伍編號到273號，除了各宮廟參與的神轎、開路鼓、王馬，就是傳統陣頭。

傳統陣頭像有北管、姜林姓龍泰堂的龍陣、八仙陣、獅陣、陳姓七鶴藝陣、曾姓三省堂跳鼓花陣、高蹺陣、洪姓義興堂觀世音收紅孩兒、高蹺陣、沈姓武德宮八仙閣、白蛇傳、什姓八仙龍鳳閣、府城玄意堂獅陣、大屯保安宮鬥牛陣、營前角福昇堂八家將、什姓後安宮官將首、下營茅港尾天后宮前鋒哨角等。

其中洪姓義興堂的「觀世音收紅孩兒」陣頭恢復參與今年香科遶境，當地後街里長洪丙丁說，「觀世音收紅孩兒」距上次參與遶境已超過40年。

義興堂單憑一張老照片復刻陣頭，「觀世音收紅孩兒」是描述觀世音菩薩收服紅孩兒的故事，以前的陣頭是以真人扮成仙童隨行的觀世音用拂塵收服紅孩兒，紅孩兒也是孩童去扮演，整個人趴在拂塵上，有如人「釣」在半空中，遶境一天下來十分辛苦，現在重製陣頭，讓觀世音、仙童和紅孩兒都有座位坐，但紅孩兒還是坐趴在拂塵上，跟以前陣頭相似度九成。

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