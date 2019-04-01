交大「全光交換邊緣資料中心網路系統」 邁向5G世代

2019-04-01 20:59

［記者洪美秀／新竹報導］交通大學資訊工程系教授楊啟瑞與電機工程系教授田伯隆和台達電子合作，3月在美國聖地牙哥及聖荷西舉行的光纖通訊博覽及研討會中 ，發表全世界第一套結合智慧控制的「全光交換邊緣資料中心網路系統」，讓世界各大IT廠驚豔，都對此系統表達高度興趣與合作意願。

交大表示，過去4G雲端資料中心與使用端距離太遠，無法提供即時計算服務，如今5G世代來臨，將雲端設備機房移到網路邊緣成為趨勢，當邊緣資料中心越靠近終端裝置及使用者，計算反應速度得以更快。而OPTUNS突破傳統光電交換系統的限制，以全光元件打造創新的光網路系統，具備低能耗（節能82%）、低延遲（100到500倍速度）、高頻寬且高擴充性等絕對優勢，適合應用在自駕車、無人機及AR/VR技術上。

楊啟瑞與田伯隆鑽研光通訊網路技術近20年，歷經盛世及泡沫化的大起大落，許多國內外研究單位因技術層面牽涉太廣且困難而暫停計畫，但2位教授專注在光通訊網路技術的研發，包含廣域光網路、被動光網路PON，5年前重新檢視傳統系統的不足，將光通訊技術轉應用在雲端運算最重要的資料中心設備。

楊啟瑞與田伯隆以2年時間完成整合光、電與軟硬體的雛型系統，其效能遠遠超越國際學術界及商用市場上現存的系統。團隊突破過去20年來光交換反應慢、不夠彈性且可用波長有限的限制，設計出垂直整合光、電、軟體、韌體及人工智慧控制技術的創新網路架構與系統，是國際上首度為資料中心設計並成功打造的完整系統。

田伯隆指出，未來邊緣資料中心會大量佈建在智慧城市及智慧工廠中，OPTUNS應用在5G時代邊緣計算中，相較傳統電交換系統可節省超過8成電力消耗，預計1年內完成試量產成品，提供邊緣計算的服務營運商及電信商。

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