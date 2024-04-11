04/11 各報重點新聞一覽

總統當選人賴清德（左）昨召開記者會，宣布新任行政院長為民進黨前主席卓榮泰（右），賴清德也提出三大期待，將和卓榮泰共同扛起國家新時代的責任，持續壯大台灣。（記者塗建榮攝）

2024/04/11 06:58

自由時報

宣布卓榮泰任閣揆 賴：組行動AI內閣

總統當選人賴清德昨召開記者會，宣布五二○後的新任行政院長為民進黨前主席卓榮泰，並提出對新閣的三大期待。賴指出，在全球化全面性競爭下，台灣要佔有一席之地，必須組建一支積極行動、創新思維的行動創新AI內閣，化挑戰為機會，推動國家繼續前進，他將和卓榮泰共同扛起國家新時代的責任，持續壯大台灣。

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美國安顧問：確保「台灣有事」絕不發生

美日同盟預定透過美東時間十日舉行的領袖峰會，確認雙方的「全球夥伴關係」。在峰會前夕，美國國家安全顧問蘇利文（Jake Sullivan）接受日本放送協會（NHK）專訪時表示，美日同盟將達到「前所未有的高度」，同時確保「台灣有事」絕對不會發生。

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悲慟砂卡礑 尋獲游家5遺體 鼻酸！巨石堆下…游妻緊抱8歲兒

新北市游姓一家五口地震當天至太魯閣國家公園砂卡礑步道遊玩，遇上強震崩塌，搜救人員經過八天搜索，昨尋獲一家五人遺體，其中母子在巨石下緊緊相擁，令人鼻酸。

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聯合報

馬習二會 馬提「一中各表」 習強調兩岸同屬中華民族

在兩岸關係高度緊張狀態下，「馬習二會」昨天登場，中共中央總書記習近平談話著重於兩岸民族情懷，並釋出善意稱「樂見大陸民眾多去祖國寶島看一看」，似有意推動兩岸人員往來鬆綁；前總統馬英九則提到「中華民國」，並強調兩岸一九九二年達成「各自以口頭方式表述海峽兩岸均堅持一個中國原則的共識」，強調未來兩岸應以確保人民福祉為最大目標。

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賴清德：建立「行動創新AI內閣」

準總統賴清德昨宣布由民進黨前主席卓榮泰組閣，賴清德說，與準閣揆卓榮泰是好戰友，過去一起為共同價值奮戰，賴將新內閣定位為「行動創新AI內閣」，期許秉持行動與創新精神，聽取民意、解決民瘼，回應人民的期待。卓榮泰公布副閣揆鄭麗君、政院秘書長龔明鑫和發言人陳世凱首波人事，宣示「誠意溝通、人民優先」是新團隊最中心的思想。

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中國時報

習近平：採更有力措施推動交流 馬英九：智慧和平處理兩岸爭端

前總統馬英九率大九學堂青年一行人，10日下午4時在北京人民大會堂東大廳與大陸國家主席習近平會面。這是1949年兩岸分治後，中華民國前總統首度在大陸與中共領導人見面，馬習二會再度寫下歷史新頁。

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賴清德：無益國家社會又分歧議題應先擱置

總統當選人賴清德10日宣布新政府閣揆人選，由民進黨前主席卓榮泰出任。賴期許新內閣秉持「行動」與「創新」的精神，成為「行動創新的AI內閣」（active and innovative cabinet），聽取民意、解決民瘼，回應人民的期待。卓榮泰則率「行政院鐵三角」一同亮相，他引台劇「華麗計程車行」劇情，強調「現在是開始工作的時候了」。

詳見賴清德：無益國家社會又分歧議題應先擱置。

美國國家安全顧問蘇利文接受日本放送協會（NHK）專訪時表示，美日同盟將達到「前所未有的高度」，確保「台灣有事」絕對不會發生。（法新社）

游姓一家5口地震當天在太魯閣砂卡礑步道遇上強震崩塌，搜救人員搜索8天，昨終於尋獲5人屍體。（花蓮縣消防局提供）

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